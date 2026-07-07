Інцидент стався на вулиці Київській у Рівному

Вранці у вівторок, 7 липня, у поштоматі в Рівному застрягла неповнолітня дівчина. Рятувальники визволили її за допомогою спецінструменту. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Рівненській області.

Виклик про подію надійшов рятувальникам близько 06:00. Підліток розповів, що на вулиці Київській у зачиненій комірці поштомата опинилася дівчина. Самостійно розблокувати дверцята він не зміг, тож звернувся по допомогу.

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На місце оперативно прибули бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального інструменту вони відкрили комірку та визволили дівчину. Момент порятунку рятувальники показали на відео:

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Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі ДСНС, дівчині 15 років. Вона не пояснила, за яких обставин опинилася всередині поштомата. Медична допомога їй не знадобилася.