Жінка погодилася пройти алкотестер на місці

У місті Сарни патрульні зупинили автомобіль Renault Master, за кермом якого перебувала пʼяна 69-річна водійка. На порушницю склали адмінпротокол. Про випадок у середу, 1 липня, повідомила патрульна поліція Рівненщини.

Виклик про можливе порушення ПДР надійшло правоохоронцям 30 червня близько 23:00. Очевидець повідомив, що в Сарнах рухається автомобіль, водій якого, ймовірно, перебуває напідпитку. Екіпаж патрульних розпочав пошуки та невдовзі виявив вказаний Renault Master.

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Під час спілкування з 69-річною водійкою інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінці запропонували пройти огляд на місці за допомогою алкотестера. Результат – 1,83 проміле. Це у понад девʼять разів перевищує допустиму норму.

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На пенсіонерку склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Їй загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн із позбавленням права керувати авто терміном на один рік.