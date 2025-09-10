Патрульні відвезли кота за адресою проживання власника та передали його матері

У Рівному водій автомобіля Audi з котом у салоні тікав від поліцейських. Після зупинки транспорту у чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння – на порушника склали чотири адмінматеріали. Про це повідомила 10 вересня пресслужба патрульної поліції області.

За інформацією правоохоронців, 9 вересня близько 03:00 на вулиці Міцкевича у Рівному патрульні помітили автомобіль Audi. Крім того, що водій рухався під час дії комендантської години, на легковику не було бампера та номерного знака.

«Поліцейські подали сигнал про зупинку, однак водій його проігнорував і почав втікати, неодноразово порушуючи правила дорожнього руху. Чоловік виїхав за межі міста на автодорогу, де його вже чекав інший екіпаж, який перегородив проїзну частину», – йдеться у дописі.

У патрульній поліції зазначили, що під час руху в автомобілі чоловіка спустило колесо, тому він з’їхав на узбіччя та зупинився.

«Після зупинки поліцейські побачили в автомобілі, крім водія, кота. Щоб чотирилапий не втік і не загубився, патрульні згодом доставили його за адресою проживання власника та передали матері водія», – пояснили в публікації.

Під час спілкування з водієм, інспектори виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, однак від проходження огляду в медичному закладі він відмовився. На порушника склали адміністративні матеріали:

за фактом відмови від проходження огляду на стан сп'яніння вдруге протягом року (ч. 2 ст. 130 КУпАП);

за фактом невиконання вимоги про зупинку (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП);

за фактом керування транспортним засобом без номерного знака (ч. 1 ст. 121-3 КУпАП);

за фактом керування транспортним засобом людиною, позбавленою права керування транспортними засобами (ч. 5 ст. 126 КУпАП).

Окрім того, автомобіль рівнянина евакуювали на арештмайданчик.