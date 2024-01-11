Юнака відстежували від чесько-польського кордону

15-річний хлопець з Чехії вирішив приїхати в Україну, щоб воювати у складі її Сил оборони. Він начебто пішов до школи, але насправді взяв з дому паспорт і вирушив на польсько-український кордон. Відповідні служби трьох країн зупинили юнака, який вже встиг перейти кордон, і відправили додому.

Випадок трапився у середу, 10 січня. Офіцери польського Сілезького прикордонного загону, які працюють у пункті спільного контролю в місті Хотебуз (Чехія), отримали інформацію від чеських колег про те, що 15-річний мешканець міста Острава пішов з дому, але до школи не дійшов. Батьки звернулися у поліцію, яка встановила, що його телефон вже зареєстрований у Перемишлі.

«Під час подальшого розслідування з’ясувалося, що 15-річний підліток взяв з дому свій паспорт, бо хотів потрапити в Україну, щоб допомогти тамтешній армії у боротьбі з російським агресором. Хлопець вже встиг перетнути польсько-український кордон», – повідомили у Прикордонній службі Польщі.

Завдяки міжнародній співпраці між прикордонною службою Польщі, поліцією Чеської Республіки та українських служб хлопця повернули додому.