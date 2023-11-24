Вживаний гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk коштує 4,6 млн доларів США

У Чехії та Словаччині у рамках ініціативи «Подарунок для Путіна» за тиждень зібрали 400 тис. євро на закупівлю гелікоптера Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це розповіли самі розвідники у п’ятницю, 24 листопада.

«За перший тиждень небайдужі чехи та словаки задонатили на вертоліт понад 400 000 євро. Його загальна вартість становить близько 4,3 млн євро. За словами організаторів, гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України – він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання», – йдеться у повідомленні, опублікованому на Facebook-сторінці ГУР.

Зазначається, щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам.

В ГУР МО зазначили, що в їхньому авіапарку вже є один такий гелікоптер, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії із доставки військових вантажів і особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуацію поранених.

Зауважимо, що раніше у межах ініціативи «Подарунок для Путіна» чехи вже задонатили на придбання для Збройних сил України 15 комплексів протиповітряної оборони Viktor, танк Т-72 та РСЗВ RM-70 на загальну вартість у 2,3 млн доларів.

«Висловлюємо вдячність нашим друзям з Чехії та Словаччини, усім громадянам європейських держав, які допомагають відбивати терористичну навалу з Москви, захищати Україну і всю об'єднану Європу від режиму російських воєнних злочинців. Продовжуємо боротьбу разом!», – наголосили в ГУР.

Ініціатива зі збору коштів на Black Hawk для України була запущена до 34-ї річниці «Оксамитової революції». За першу добу люди змогли зібрати вже понад 133 тисяч доларів США. Вживаний гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk, який коштує 105 млн чеських крон (близько 4,6 млн доларів США), приземлився 17 листопада на празькій площі Летна, куди його прийшли подивитися десятки людей.

Sikorsky UH-60 Black Hawk — це американський тактичний багатоцільовий вертоліт, розроблений у середині 1970-х компанією Sikorsky Aircraft, яку ще у 20-х роках ХХ століття заснував у США український авіаконструктор Ігор Сікорський. У 1979 році гвинтокрил надійшов на озброєння американської армії.

Black Hawk призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених і транспортування великогабаритних вантажів.