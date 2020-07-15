17-річний мешканець Львівщини втік з дому, щоб воювати у зоні ООС

Денис Лагодич самостійно подолав більше 1000 км, щоб приєднатись до українського війська

Зниклого 17-річного мешканця села Гринів Пустомитівського району поліцейські знайшли у зоні ООС. Хлопець пояснив свою втечу з дому бажанням воювати за територіальну цілісність України.

Про зникнення 17-річного Дениса Лагодича його мати повідомила у поліцію 13 липня. Вона розповіла, що її син пішов ввечері з дому і перестав виходити на зв'язок. Вона також розповіла, що раніше її син ніколи не втікав з дому і така поведінка нетипова для нього.

У середу, 15 липня, правоохоронці повідомили, що знайшли Дениса Лагодича. Виявилось, що хлопець втік з дому, щоб потрапити у зону ООС – його знайшли на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За словами підлітка, він подолав понад 1000 км, щоб приєднатись до військових та захищати незалежність та територіальну цілісність України.

Хлопця знайшли здоровим та неушкодженим. У прес-службі львівської поліції ZAXID.NET уточнили, що хлопець добирався у зону ООС автостопом. З юнаком уже провели профілактичну бесіду. Його батько разом з поліцейськими виїхали за Денисом Лагодичем на схід.

Зазначимо, що цього року в армію України призивають чоловіків з 18 до 27 років. При цьому хлопці віком 18-19 років призивають за бажанням та письмовою заявою.