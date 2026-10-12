За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років тюрми

Правоохоронці затримали 19-річного студента з Києва, якого підозрюють у підготовці теракту в Рівному. Чоловік заклав саморобну вибухівку під мікроавтобус, яким перевозили українських військовослужбовців. Про це у понеділок, 12 жовтня, повідомили СБУ та прокуратура Рівненщини.

За версією слідства, російські спецслужби готували теракт із початку року. Для виконання завдання вони завербували студента одного зі столичних університетів, який шукав легкого заробітку в телеграм-каналах. За вказівкою куратора він приїхав до Рівного та оселився в орендованій квартирі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Згодом чоловік отримав координати схрону на околиці міста. Там він забрав рюкзак із телефоном, павербанком та вибухівкою.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Чоловік активував вибуховий пристрій та розмістив його під мікроавтобусом Сил оборони України. Навпроти місця злочину він встановив телефон із павербанком, замасковані в упаковці з-під соку», – повідомили у прокуратурі.

За допомогою цієї відеопастки російські спецслужби планували стежити за посадкою військових в автобус і підірвати його під час руху до місця дислокації. Правоохоронці встановили, що для посилення ураження вибухівку доповнили двома скляними пляшками із горючою рідиною.

Співробітники СБУ завчасно викрили підготовку теракту та знешкодили вибуховий пристрій. Студента затримали на міському автовокзалі, коли він намагався виїхати з Рівного до Києва, щоб «залягти на дно». У нього вилучили смартфон, з якого він звітував куратору про виконання завдання.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (закінчений замах на терористичний акт). Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці вересня СБУ запобігла ще одному теракту в центрі Рівного. Тоді правоохоронці затримали 23-річного уродженця Запорізької області, якого підозрюють у закладанні саморобної вибухівки в смітник біля адміністративної будівлі.