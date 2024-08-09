Водій BMW X5 виїхав на зустрічну смугу

У четвер, 8 серпня, 21-річний водій позашляховика BMW X5 спричинив смертельну ДТП з легковиком Opel Zafira у місті Надвірна Івано-Франківської області. У результаті одна людина загинула, ще троє потрапили до лікарні.

За даними поліції Івано-Франківщини, аварія сталася близько 18:00 у Надвірній. 21-річний водій автомобіля BMW X5, мешканець села Стримба, проїжджаючи пряму ділянку дороги, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Opel Zafira. Останнім керував 59-річний мешканець Надвірної.

Внаслідок аварії до лікарні доставлено водія та трьох пасажирів Opel Zafira – 64-річну жінку та двох 16-річних дівчат, усі мешканці Надвірної. Однак, від отриманих травм жінка померла в лікарні.

У Надвірній BMW X5 зіткнувся з Opel Zafira

Слідчі вилучили з місця події транспортні засоби. У справі буде проведено експертні дослідження для встановлення всіх обставин ДТП. Водіїв перевірили на вживання алкоголю, вони були тверезі.

За цим фактом внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 статті 286 ККУ).