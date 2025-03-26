Аварія сталася у серпні 2024 року у Надвірній

Надвірнянський районний суд визнав винним Андрія Чаву у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей. За смертельну аварію у Надвірній мешканцю села Стримба призначили 7 років ув’язнення і зобов’язали компенсувати потерпілим 1,2 млн грн завданої шкоди.

Вирок винесли 24 березня. Йдеться про ДТП, яка сталася у серпні 2024 року у Надвірній. Андрій Чава, не маючи прав, сів за кермо BMW X5, перевищив швидкість, і, виїхавши на зустрічну смугу руху, зіткнувся з Opel Zafira. Внаслідок аварії загинули двоє людей – 59-річний водій та 64-річна пасажирка. Ще двоє пасажирів – 15-річні дівчата отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Під час судового засідання Андрій Чава визнав свою вину і підтвердив, що не мав право керувати автомобілем, адже тільки навчався водінню і не склав теоретичний іспит. У свою чергу родичі загиблих та потерпілих розповіли, що обвинувачений не відшкодував їм завданої шкоди.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віта Матолич визнала Андрія Чаву винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей і призначила йому 7 років ув’язнення з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. Засуджений має сплатити потерпілим 1,2 млн грн завданої моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.