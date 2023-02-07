24 канал запустив мовлення з іншого супутника – ASTRA 5*E. Як повідомили 7 лютого на сайті телеканалу, це дозволить уникнути майбутніх провокацій.

«Другий день поспіль не припиняються атаки з території Росії на супутник AMOS, з борта якого ведуть трансляцію багато українських телеканалів, у тому числі і 24 канал. Росіяни підіймають в десять разів потужніший сигнал зі своєї території, який несе пропагандистський зміст. Українська компанія оператор комунікацій робить все можливе аби уникнути чи побороти заваду, але з технічної точки зору це доволі складна задача. Саме тому ми забезпечили трансляцію сигналу 24 каналу ще й з іншого супутника», – зазначають нан 24 каналі.

Глядачам, у кого єдиним можливим типом прийому 24 каналу є супутник, радять негайно налаштувати прийом із нового супутника, а операторів кабельного телебачення просять перелаштувати приймачі на супутник ASTRA.

Прийом програм 24 каналу з усіх інших типів доставки сигналу (DVB-T2, OTT сервіси MEGOGO, KyivStar TV, Sweet TV, Divan TV Volia OTT та в усіх кабельних мережах країни) залишається незмінним.