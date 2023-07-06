Дивитися 24 канал також можна в YouTube, на сайті 24tv.ua та в мобільній аплікації «24 канал» на своєму смартфоні

З 1 липня 2023 року 24 канал припинив трансляцію з супутника Amos, відтепер мовлення телеканалу транслює лише супутник Astra. У редакції 24 каналу вирішили роз'яснити, як глядачам налаштувати свій супутниковий тюнер.

«До редакції 24 каналу продовжують надходити сотні звернень від глядачів, які звикли дивитися канал 24 з супутника AMOS, а після 30 червня не змогли побачити канал "на звичному місці". Отож, ми вирішили простими словами пояснити усім (навіть не фахівцям і не надто технічно підкованим глядачам), як налаштувати свій супутниковий тюнер (приймач) на прийом 24 каналу», – йдеться в повідомленні 24 каналу.

Насамперед потрібно впевнитися, що у вас справний і належного типу супутниковий приймач/тюнер. Зробити це дуже просто: якщо ви маєте можливість дивитися хоча б один із телеканалів: 1+1 Марафон, 2+2, УНІАН, ТЕТ, Бігуді чи Плюс Плюс – значить все в порядку. Поруч із цими телеканалами зараз і є 24 канал. У такому випадку у багатьох сучасних тюнерах канал може «підтягнутися» (налаштуватися) автоматично, і буде доступний для перегляду. Але, якщо цього не сталося, вам треба «пересканувати» (оновити) список доступних каналів на супутнику.

Для цього у меню тюнера потрібно знайти розділ «Настройки» (Settings, Пошук сервісів/пошук каналів чи інше подібні розділи меню) та, рухаючись пунктами цього меню, ввести параметри для прийому:

супутник Astra 4A (4.8°E)

транспондер 11766 H

потік 30000

FEC 2/3 (або авто)

Далі потрібно вибрати сканування. Ваш тюнер відсканує (оновить) і покаже знайдений список каналів (їх буде близько 30). В цьому списку і буде 24 канал.

Якщо ж ви досі не мали змоги переглядати перелічені вище телеканали групи «1+1 Медіа» (1+1 Марафон, 2+2, УНІАН, ТЕТ, Бігуді чи Плюс Плюс), то ймовірно ваш супутниковий тюнер/приймач не підтримує стандарт DVB-S2 (сучасний формат трансляції супутникових каналів) або у вас немає налаштованої на супутник ASTRA 4А антени. І вам треба вернутися по допомогу до фахівців.

24 канал хоче залишатися надійним і достовірним джерелом інформації для глядачів, тому переглядати його безкоштовно можна на всіх без виключення сервісах ОТТ, йдеться про MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV та інші. Окрім того, дивіться 24 канал в YouTube, на сайті 24tv.ua та в мобільній аплікації «24 канал» на своєму смартфоні.