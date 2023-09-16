Вартість машини - 20 тис. доларів, чоловік таким чином хотів уникнути сплати митних платежів

Львівські митники викрили псевдоволонтера, який при в’їзді в Україну офомив автомобіль Audi Q5 як гуманітарну допомогу. Він пояснив, що купив його для благодійного фонду і хотів зробити сюрприз, тому працівники фонду про це не знали.

Випадок трапився у суботу, 16 вересня, близько 5 ранку. 31-річний мешканець Львівщини намагався ввезти в Україну кросовер Audi Q5 на пільгових умовах.

«Щоб перемістити автомобіль, орієнтовна вартість якого – 20 тис. доларів США, через кордон без сплати митних платежів, чоловік скористався даними одного з благодійних фондів Львова, які начебто знайшов в інтернеті», – повідомили у Львівській митниці.

Митники вирішили перевірити цю інформацію і зв’язалися з керівницею благодійної організації, яка допомагає ЗСУ та нужденним. Вона повідомила, що не очікує жодних транспортних засобів від цього чоловіка.

«Мене шокувала ця ситуація. Ця людина жодним чином не пов’язана з нашим фондом. Коли його зупинили, він мені повідомив, що наші дані знайшов в інтернеті, і хотів зробити для фонду такий "сюрприз". Але повірте, що автомобілі такого класу на передовій не потрібні», – повідомила керівниця фонду прес-службі Львівської митниці.

Митники оформляють документи про порушення митних правил.