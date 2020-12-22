Про підсумки роботи та досягнення у лабораторній діагностиці року, що минає, розповів виконавчий директор лабораторії #unilab Олег Паньків.

Швидкість – ключове слово 2020 року

Ми розпочинали 2020 рік з чіткими планами розвитку та розумінням того, що потрібно робити для досягнення цілей. Та березень усе змінив. Зупинення усіх бізнес-процесів, різке зменшення кількості досліджень і, головне, невизначеність у тому, як швидко коронавірус розповсюджуватиметься. Уже тоді ми збагнули: швидке виявлення вірусу та контроль його поширення дадуть змогу працювати та бути певними за безпеку персоналу. Лабораторія «Унілаб» першою розпочала ПЛР-тестування на коронавірус, а вже невдовзі ми зрозуміли, що прийняли правильне рішення.

Усі без винятку працівники нашої лабораторії з весни щотижня проходять ПЛР-тестування, що дало змогу повністю уникнути розповсюдження коронавірусу в колективі. Усі зафіксовані випадки не поширювались далі серед працівників.

ПЛР-тестування стали доступними для населення. Можливість пройти обстеження за перших ознак коронавірусної хвороби – це швидка постановка діагнозу та режим самоізоляції з початку хвороби, а відтак і менше поширення серед оточення.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, які ми отримуємо, станом на сьогодні в «Унілаб» проведено майже 14% усіх виконаних ПЛР-тестувань на коронавірус у Львівській області та 48% – серед приватних лабораторій.

Контроль процесів – найважливіша компетенція лабораторії

Впроваджуючи ПЛР-тестування ми розуміли, що найбільша загроза – це можливість виникнення помилок, тому заручились підтримкою двох фахових організацій: групи АЛАБ (Польща), до якої ми входимо, та Львівського лабораторного центру. Протягом тривалого часу ми надсилали до них на перевірку контрольні зразки, щоб переконатись у правильності наших результатів. Завдяки такому потрійному контролю нам вдалось швидко налагодити й контролювати процеси – від забору біоматеріалу до відправлення результату на електронну скриньку пацієнта.

Відомо, що на новішому та сучаснішому обладнанні простіше контролювати якість виконуваних лабораторією досліджень. Тому наступним кроком, який ми зробили у напрямку експертної лабораторної діагностики, стало її глобальне оновлення. Нині лабораторія – на завершальному етапі модернізації.

Не менш важливим також є постійний зовнішній контроль. Нині цю функцію виконують фахівці групи АЛАБ. Вони постійно контролюють якість діагностики та дотримання усіх ключових процесів. Окрім того, лабораторія наблизилась до завершення впровадження ISO 15189. Це довготривалий та дуже відповідальний крок, який дає змогу провести аналіз наявних процесів та довести їх до досконалості відповідно до вимог акредитаційної комісії.

Команда «Унілаб» – люди, з якими можна пережити будь-яку кризу

Принагідно хочу подякувати усьому колективу лабораторії «Унілаб» за самовіддану роботу. Від початку пандемії й протягом цілого року кожен працівник чітко виконував поставлені перед ним завдання, попри значне навантаження та напружений графік роботи. Впевнений, що ми подолали цей кризовий рік завдяки згуртованості та професійності команди «Унілаб».

Допомагати за будь-якої можливості

Протягом року ми втілили у життя кілька соціальних проєктів. Адже для нас важливо утримувати активну соціальну позицію та допомагати спільноті.

Так, ще влітку ми започаткували соціальну програму #підтримуємо_медиків, мета якої – допомогти державним лабораторіям пришвидшити процес тестування на SARS-CoV-2 (COVID-19, коронавірус) медичних працівників. Тоді було важливо, щоб медики не очікували на результати тестувань тижнями, а отримували їх протягом 1–2 днів. Тестування медичних працівників ми проводили безкоштовно.

Наступним кроком була фінансова підтримка Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України у придбанні необхідного обладнання та програмного забезпечення для отримання доступу до лабораторної інформаційної системи TerraLab. Окрім того, у кризових ситуаціях, коли залишки проб у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України значно зростали, ми допомагали, виконуючи невелику кількість цих тестувань на базі нашої лабораторії безкоштовно.

У листопаді 2020 року лабораторія «Унілаб» підписала угоду із Львівським обласним лабораторним центром МОЗ України щодо проведення ПЛР-тестування на SARS-CoV-2. Вартість одного ПЛР-тесту згідно з угодою становила 420 грн. Попри те, що така вартість не перекриває витрати на проведення одного ПЛР-дослідження у лабораторних умовах, ми були готові до компенсації частини вартості, адже розуміємо, що наш досвід та потужність лабораторії (про це свідчать статистичні дані щодо кількості виконаних нами ПЛР-тестувань, які ми регулярно подаємо у державні органи) – це значна допомога у період активної боротьби з пандемією.

У грудні ми передали три кардіомонітори Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова для реанімаційного та ковідного відділень.

На сьогодні наші інвестиції у соціальні проєкти становлять близько 1 млн грн.

2021 – чого очікувати

Ми не робимо якісь конкретні прогнози та, враховуючи отриманий нами досвід, будуємо плани на майбутнє. Насамперед це збільшення кількості пунктів забору, подальша модернізація обладнання, впровадження нових методик лабораторної діагностики та збільшення асортименту послуг. Окремо хочу відзначити заходи, спрямовані на покращення сервісу. Інформаційна лінія, яку ми запустили влітку, дала нам розуміння важливості постійного перебування на зв'язку з нашими пацієнтами. Тому зараз ми активно працюємо над покращенням інтернет-сторінки, особистого кабінету пацієнта, налагоджуємо систему зворотного зв'язку з лікарями. Ми свідомі того, що коронавірус не зникне із випитим на Новий рік келихом шампанського. Ми готові жити з ним, дбаючи й надалі про максимальну безпеку наших працівників та пацієнтів.