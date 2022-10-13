Легковик збив жінку у зоні пішохідного переходу

У середу, 12 жовтня, у Винниках біля Львова автомобіль Skoda Octavia збив 60-річну жінку, яка переходила дорогу. У результаті жінку з важкими травмами госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася вранці близько 7:00 на вул. Галицькій у Винниках. 62-річний водій автомобіля Skoda Octavia, житель Тернополя, здійснив наїзд на пішохідку – 60-річну місцеву мешканку.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.