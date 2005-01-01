75-річна львів'янка померла від інфаркту, не дочекавшись «швидкої»

Напередодні Нового року у Львові померла 75-річна жінка, не дочекавшись приїзду медиків. Син пенсіонерки тричі телефонував у швидку допомогу, проте на найближчій підстанції жодної вільної бригади у той час не було. Медиків довелося чекати понад годину.

Львів'янин Роман Пришляк показує ZAXID.NET Новинам місце, де померла його мама. Проводити свій день вона любила на улюбленому фотелі в кухні. Так було і в один із вечорів перед Новим роком, 28 грудня. Проте тоді вона раптово знепритомніла. Її рідні тричі телефонували до швидкої, кажучи, що в жінки підозра на інфаркт.

«Перший раз я дзвонив на швидку о 17:55, вдруге – о 18:20, а о 18:42 спробував подзвонити втретє. Приблизно о 19:00 швидка нарешті приїхала. Ми намагалися привести маму до тями, я робив штучне дихання, а медсестра – непрямий масаж серця. Так тривало хвилин зо п'ять, після чого медик сказала, що немає сенсу продовжувати», – згадує син померлої Роман.

Лікарі констатували смерть від інфаркту. Тим часом у швидкій допомозі винними себе не вважають. Кажуть, що в момент виклику на найближчій підстанції, що розташована на вул. Київській, вільних бригад не було. Усі поїхали на екстрені виклики. Відтак довелося відправляти машину з лікарні на вул. Топольній. Та й то після того, як медики звільнились із попереднього виклику.

«Бригади, які виїжджають на виклик, після його завершення повідомляють нам, коли звільняються, тоді отримують наступний. Тобто, ми не відкладаємо дзвінки. Затримки стаються через зайнятість бригад», – розповіла головна лікарка станції швидкої допомоги Наталія Поважук.

Зараз у Львові працює у кращому випадку 35 бригад швидких. Натомість викликів до диспетчерів щодня надходить понад чотири сотні. Щоби вчасно приїжджати на всі дзвінки, області треба півсотні сучасних карет швидкої допомоги. Минулоріч обласна рада придбала 4 такі машини, цього року обіцяють стільки ж.

«Автомобілі швидкої ми закупимо за кошти бюджету розвитку, а також із тих грошей, які будуть перерозподілені. У березні на сесії обласної ради якраз будемо ухвалювати стосовно цього рішення», – зазначив заступник голови ЛОР Володимир Гірняк.

Син померлої 75-річної львів'янки Роман Пришляк поскаржився на роботу швидкої до поліції. Зараз там перевіряють законність дій медиків.

P.S. Дивіться свіжий випуск програми «Що не так?», де у студії ZAXID.NET проблеми екстренної медичної допомоги обговорюють директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак і керівник охорони здоров’я Львівської міськради Володимир Зуб.