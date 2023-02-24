Наслідки ракетного удару по центру Харкова, 5 лютого 2023

Більшість українців підтримують удари по території Росії. Проте люди здебільшого хочуть ударів лише по військових та енергетичних об’єктах, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводили 14-22 лютого.

З усіх опитаних українців 38% вважають, що завдавати їх необхідно лише по військових об’єктах. Ще 39% хочуть, щоб ураження зазнавали військові й енергетичні об’єкти. А 13% респондентів вважають, що ударів мають завдавати по взагалі всіх об’єктах, зокрема по населенню. І лише 7% опитаних узагалі не підтримують обстрілів російської території.

У всіх регіонах України абсолютна більшість людей (89-92%) підтримують завдання ударів по Росії. Але найбільша підтримка у центрі та на сході країни. Навіть серед респондентів, які готові до територіальних поступок в обмін на мир, 79% вважають, що необхідно завдавати удари по території Росії.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що удари по росії підтримує більшість людей навіть на півдні і сході, де понад рік тому до вторгнення більша частина респондентів говорили про близьких родичів у Росії, а понад 80% добре ставилися до «простих росіян». До того ж значна частина вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об’єктами.

Водночас він наголосив, що українці попри всі воєнні злочини Росії зберігають не тільки єдність, але і людяність. Бо досить мало опитуваних хотіли б ударів по російському населенню.

Опитування провели 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 2002 дорослих жителів України. До вибірки не включили людей із територій, які були окуповані до 24 лютого 2022 року, а також громадян, які після цієї дати виїхали за кордон.

Соціологи зазначили, що за звичайних обставин похибка такої вибірки не перевищувала 2,4%. Проте за умов війни, крім формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Однак дослідники стверджують, що отримані результати все одно дозволяють надійно аналізувати суспільні настрої населення.