90% українців підтримують удари по російській території
Переважна більшість опитаних не підтримує ударів по цивільних росіянах
Більшість українців підтримують удари по території Росії. Проте люди здебільшого хочуть ударів лише по військових та енергетичних об’єктах, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводили 14-22 лютого.
З усіх опитаних українців 38% вважають, що завдавати їх необхідно лише по військових об’єктах. Ще 39% хочуть, щоб ураження зазнавали військові й енергетичні об’єкти. А 13% респондентів вважають, що ударів мають завдавати по взагалі всіх об’єктах, зокрема по населенню. І лише 7% опитаних узагалі не підтримують обстрілів російської території.
У всіх регіонах України абсолютна більшість людей (89-92%) підтримують завдання ударів по Росії. Але найбільша підтримка у центрі та на сході країни. Навіть серед респондентів, які готові до територіальних поступок в обмін на мир, 79% вважають, що необхідно завдавати удари по території Росії.
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що удари по росії підтримує більшість людей навіть на півдні і сході, де понад рік тому до вторгнення більша частина респондентів говорили про близьких родичів у Росії, а понад 80% добре ставилися до «простих росіян». До того ж значна частина вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об’єктами.
Водночас він наголосив, що українці попри всі воєнні злочини Росії зберігають не тільки єдність, але і людяність. Бо досить мало опитуваних хотіли б ударів по російському населенню.
Опитування провели 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 2002 дорослих жителів України. До вибірки не включили людей із територій, які були окуповані до 24 лютого 2022 року, а також громадян, які після цієї дати виїхали за кордон.
Соціологи зазначили, що за звичайних обставин похибка такої вибірки не перевищувала 2,4%. Проте за умов війни, крім формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Однак дослідники стверджують, що отримані результати все одно дозволяють надійно аналізувати суспільні настрої населення.