Полоненому 43 роки, він родом із Казані

На Торецькому напрямку бійці бригади «Хижак» взяли в полон російського штурмовика з позивним «Регбіст». Про це у суботу, 16 серпня, повідомили на сторінці бригади.

Як зазначили військові, на Торецькому напрямку двоє бійців російської армії наблизилися до українських позицій. Відтак аеророзвідники з повітря атакували їх скидами, внаслідок чого один із загарбників, зазнавши поранень, застрелився на місці. Інший окупант підняв руки, показавши, що готовий здатися.

Дрон скинув записку з інструкцією, як здатися в полон, і росіянин виконав наказ.

Згодом стало відомо, що полоненому 43 роки, він родом із Казані, колишній гравець збірної Росії з регбі. Росіянин мав власну криптовалютну фірму та після банкрутства і боргів у 6 млн рублів чоловік розлучився. Його нова дівчина порадила піти заробити на війні. Попри обіцянки не потрапляти на передову, його відправили у штурмову групу.

Нагадаємо, 12 серпня військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» взяли у полон чотирьох росіян в операційній зоні 19-го армійського корпусу на Донеччині.