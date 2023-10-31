Агента затримали ще в березні

У Донецькій області засудили до реального тюремного строку агента російської ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими, повідомила у вівторок, 31 жовтня, Служба безпеки України.

Як сказано в повідомленні, чоловік входив до агентурної мережі ФСБ, яка діяла у Харківській та Донецькій областях. Він використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та корегувати повітряні удари росіян по регіонах.

Контррозвідники СБУ затримали шпигуна та ще трьох його спільників під час спецоперації у березні цього року на прифронтовій території на сході України. Суд вже призначив йому 12 років в’язниці.

Про агента відомо, що він проживав у Дружківці на Донеччині та працював у редакції однієї з місцевих газет.Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії він готував проросійські матеріали для російської пропагандистської медіагрупи «Россия сегодня».Таким чином чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці через тодішнього почесного консула РФ у Харкові.

«Після вербування російський агент прибув до свого куратора на територію країни-агресора та пройшов навчальний “спецкурс” розвідувально-підривної діяльності. Потім його перевели у “режим очікування”, а вже після 24 лютого 2022 року він приступив до виконання ворожих завдань», – зазначили в СБУ.

Серед основних завдань агента був збір інформації про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової. Крім того, він фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Після цього надсилав відповідні звіти окупантам для коригування вогню по українських містах. Також він розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд та складів з боєприпасами українських військ.

12 років в’язниці агент отримав за колабораційну діяльність. Щодо інших учасників агентурної мережі, то наразі, за інформацією СБУ, тривають заходи з притягнення їх до відповідальності.