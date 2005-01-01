Активісти «Чорного комітету» заблокували Російський центр науки і культури в Києві

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 12:045931

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Активісти «Чорного комітету» заблокували Російський центр науки і культури в Києві
фото «Чорного комітету»
За словами активістів «Чорного комітету», Російський центр є одним з методів поширення російського імперіалізму

Члени організації «Чорний комітет» у суботу 13 січня, обмотали ланцюгом ворота Російського центру науки і культури в Києві та закрили їх на замок. Про це організація відзвітувала на своїй сторінці у Facebook.

«Активісти «Чорного комітету» закрили Російський центр науки і культури в Києві. Ворота установи було обмотано ланцюгом та закрито замком. Також на установу було наклеєно листівку з гаслом «Смерть Росії!», - йдеться у повідомленні.

В організації пояснили, що Російський центр є «офіційною урядовою організацією РФ, яка займається антиукраїнською пропагандою, проводить курси російської мови, організовує поїздки українських дітей на територію держави-агресора». За словами активістів «Чорного комітету», Російський центр є одним з методів поширення російського імперіалізму та загрожує незалежності України.

Нагадаємо, 8 січня організація «С14» провела акцію під стінами Києво-Печерської Лаври проти ФСБ РФ. Причиною стала інформація, що в Лаврі відмовляються відспівувати померлих, хрещених не в церкві Московського патріархату.

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