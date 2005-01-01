Львівська облрада звернулась до уряду з проханням купити ангіограф для ЛОКЛ

Депути обласної ради вирішили один ангіограф скерувати в Львівську обалсну клінічну лікарню

У вівторок, 19 червня, депутати ЛОР звернулися до Кабінету міністрів і МОЗ України з вимогою ухвалити додаткове цільове забезпечення Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ) стаціонарним ангіографічним комплексом. За це звернення проголосувало 45 депутатів.

Щоправда, у зверненні до Кабміну, МОЗ, яке підготували раніше, йшлося про першочергове забезпечення Львівської обласної клінічної лікарні ангіографом, бо той, що був у лікарні, вже майже три місяці не працює. Та перед голосуванням депутати вирішили дещо змінити текст і слово «першочергово» змінити на «додатково».

За два ангіографи, які мають надійти на Львівщину ще цього року, йде боротьба. Гроші на їх придбання виділили з державного і обласного бюджетів (50х50). Загальна вартість ангіографів - понад 49 млн грн. Торги на закупівлю цього обладнання проводила Львівська обласна клінічна лікарня. Уже визначено переможця. Та попри те, що торги проводила ЛОКЛ, в цей медичний заклад жодний ангіограф не передбачається. Їх МОЗ планує скерувати в інші медичні заклади: один ангіограф – в обласний кардіологічний центр, другий – в міську лікарню м. Дрогобича, де лікарі лише розпочуть вчитися на ньому працювати.

Першим питання першочергового забезпечення ЛОКЛ державним ангіографом підняв відомий судинний хірург, професор Ігор Кобза. Він навів кричущі факти, коли судинним хірургам, кардіохірургам доводиться проводити складні операції наосліп, покладаючись лише на свій досвід. Без ангіографа, за його словами, неможливо чітко визначити стан коронарних артерій при ішемічній хворобі серця, від якої в Україні найбільше помирає людей, виявити патологію хребцевої артерії чи патологію дрібних гілочок судин нижніх кінцівок тощо.

Його підтримали інші кардіохірурги, судинні хірурги. Листа в МОЗ з вимогою забезпечити лікарню державним ангіографом підписало понад 150 хірургів.

«Ми будемо добиватися того, щоб хоч один ангіограф, торги на закупівлю яких провела Львівська обласна клінічна лікарня, першочергово потрапив саме в обласну лікарню, бо він тут конче потрібний вже, пацієнти, яких треба рятувати, не можуть чекати», - сказав ZAXID.NET Ігор Кобза.