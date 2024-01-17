У селищі збереглися багато допоміжних будівель біля колишнього палацу

Селище Антоніни на Хмельниччині зараз маловідоме, проте ще до Першої світової війни там був розкішний палац Потоцьких. Його спалили більшовики, проте слава цього маєтку досі шириться Україною і за її межами. А в Антоніни туристи приїжджають подивитися на багато маленьких, затишних, але занедбаних нині вілл, що колись слугували житлом для прислуги вельмож.

Цей населений пункт від XVI ст. був відомий як Голодьки, був власністю родин Островських, Заславських, Любомирських, Сангушків, Потоцьких. У XVIII столітті село передали у користування Іґнацію Мальчевському. Він будує тут палац, закладає парк і називає село на честь своєї дружини Антоніни. Останні власники Потоцькі перебудували палац і привозили в Антоніни всі найсучасніші новинки.

Юзеф Потоцький був затятим автолюбителем, тож став власником пристойного автопарку вже на початку XX ст., як тільки автопром почав зароджуватися. У 1901 році Потоцький придбав один із перших швидкісних автомобілів, згодом їх стало дев’ять. Один з наймальовничіших будиночків, досі збережений в Антонінах, це колишній гараж. Зараз там працює селищна рада.

Колишній гараж, а нині селищна рада (фото ZAXID.NET)

Натішившись своїми автомобілями, Потоцький захопився літаками настільки, що збудував власний аеродром. В Антоніни привозили екзотичних тварин, тут жили страуси, верблюди, лев. Для догляду за ними у маєтку була окрема посада ветеринара.

Верблюди біля палацу в Антонінах

Потоцькі захоплювалися верховою їздою і розводили арабських скакунів. Як розповіли у сюжеті проекту «Українські палаци. Золота доба», череп коня з Антонін зараз зберігається в Національному британському музеї в Лондоні. Це був взірцевий жеребець з ідеальними характеристиками і пропорціями тіла. Його у Потоцьких купив Вальтер Вінанс за 150 фунтів стерлінгів і привіз до Великої Британії. Потомство коня Сковроника цінувалося в усьому світі. Щоб його купити, аристократи записувалися в чергу і готові були віддати великі гроші.

У 1919 році більшовики спалили палац. Від колишнього маєтку Потоцьких зараз зберігся лише один флігель, парадна брама і колони огорожі з гербами та кілька службових приміщень. Кінний манеж навіть має статус пам’ятки.

Парадна брама палацу Потоцьких в Антонінах (фото ZAXID.NET)

Також збереглися будинки для прислуги. Там жили керівник каретного двору, ветеринар, управитель маєтку. На жаль, нині вони у занедбаному стані, але є цікавою родзинкою селища.

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