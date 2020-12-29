Арсен Аваков розповів, як сепаратистам, яких координувала Росія, не дали створити так звану «ХНР»

У вівторок, 29 грудня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував свою книгу «2014. Миттєвості харківської весни», в якій розповідає про сепаратистів, російські спецслужби і провал проєкту так званої «ХНР», яку хотіли створити накшталт «ЛНР» і «ДНР». Про це сам міністр повідомив у Facebook.

У книзі Аваков розповів, як сепаратистам, яких координували російські спецслужби, не дали створити так звану «ХНР».

«Книга писалася довго і важко – бо я хотів не просто розповісти історію першої перемоги в гібридній війні, не тільки передати настрій, нерв тих місяців, днів і годин, а й осмислити події в Харкові в контексті загальної ситуації в країні, проаналізувати складні зовнішні та внутрішньополітичні процеси в Україні і навколо неї. ....На сторінках цієї книги я висловив свою думку – як вдалося відстояти Харків, чого не вийшло в Донецьку і Луганську. Вже з сьогоднішнього дня – після всіх цих років і подій гібридної війни – я ділюся з читачами своїми роздумами про причини і наслідки, про майбутнє України», – написав він

Арсен Аваков також розповів, що у книзі опубліковано багато документів – від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки і аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих під час оперативних заходів. Голова МВС наголосив, що отримав на їх публікацію спеціальний дозвіл слідства.

Сегодня из печати вышла моя новая книга “2014. Мгновения харьковской весны”. «.. Весна 2014-го. Благодаря чему Украина... Опубліковано Arsen Avakov Вівторок, 29 грудня 2020 р.

Аваков заявив, що в книзі зібрані унікальні матеріали розвідки, записи переговорів сепаратистів, документи і свідоцтва підготовки груп «ихтамнетов» під керівництвом російських спецслужб. У книзі публікується детальний план окупації Харкова і області аж до геоміток.

«Ці документи шокують своїм цинізмом і нелюдськістю, але я впевнений, що вони повинні бути опубліковані і прочитані – як незаперечне документальне свідчення того, що захоплення України було заздалегідь підготовлене і сплановане, сепаратистські групи були організовані і озброєні, а «іхтамнєти» чітко координувалися російськими спецслужбами. У цій книзі я вперше публікую «План по Харкову і області» – електронне листування кураторів «російської весни», в якій детально – аж до геометок – розроблений план окупації Слобожанщини. 28 сторінок по всій формі військової стратегії... Цей документ – фактично явка з повинною і вичерпний доказ російської військової агресії», – зазначив голова МВС.

Книга вийшла у видавництві «Фоліо» і вже доступна для попереднього замовлення українською та російською.

Зазначимо, що це не перша книга, яку написав Аваков. 7 листопада 2017 року, на 100-річчя жовтневої революції, відбулася презентація книги Авакова «Ленін з нами?».