Більшість російських окупаційних військ в Україні, у зв’язку із наступом ЗСУ, змушена віддати пріоритет екстреним оборонним діям. Про це повідомляє британська розвідка.

Після наступу української армії, Росія віддала наказ про виведення своїх військ з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскіл. Розвідники зазначають, що у цьому секторі ще залишаються окремі вогнища опору росіян, але фактично з середи Україна «відвоювала територію, яка щонайменше вдвічі перевищує площу графства Лондон».

Водночас на півдні України, біля Херсона, Росія ще намагається перекинути достатні резерви через Дніпро до лінії фронту.

«Імпровізований понтонний міст, який Росія розпочала будувати понад два тижні тому, залишається незавершеним. Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, настільки часто б'є по переправах через Дніпро, що Росія не може відремонтувати пошкоджені мости», – вказують аналітики Міноборони Великої Британії.

На їхню думку, швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального плану операцій Росії. Більшість сил в Україні, швидше за все, змушена віддати пріоритет екстреним оборонним діям. І без того обмежена довіра військ до вищого військового керівництва Росії, швидше за все, ще погіршиться.