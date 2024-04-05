23-річного мешканця Чернігівщини затримали біля Львова з наркотиками

У четвер, 4 квітня, у Підберізцівській ОТГ біля Львова поліцейські зупинили автомобіль 23-річного мешканця Чернігівщини, в якому виявили наркотичні речовини на суму близько 5 млн грн. Водія затримали.

Як повідомили в поліції Львівщини, 4 квітня близько опівдня в одному з сіл Львівського району поліцейський офіцер громади Підберізцівської ОТГ побачив автомобіль Volkswagen Passat, водій якого, зупинившись на узбіччі, оглядав транспортний засіб.

Правоохоронець запропонував чоловіку допомогу, проте той поводився підозріло та помітно нервував. У рюкзаку, який лежав на задньому сидінні, поліцейський офіцер громади помітив пластикові банки з порошкоподібною речовиною характерного білого кольору. Врахувавши підозрілу поведінку водія та його небажання відповідати на запитання про вміст банок, поліцейський викликав слідчих.

Поліцейські вилучили наркотики, а водія затримали

Під час огляду автомобіля правоохоронці вилучили з Volkswagen Passat п’ять пластикових банок з психотропним засобом «PVP», які були скеровані на експертне дослідження.

Вартість вилучених психотропних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько 5 млн грн. Водія авто – 23-річного мешканця Чернігівщини – затримали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво та збут наркотичних засобів (ч.3 ст.307 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна.