Аварія сталась 30 березня біля с. Йосипівка

Ввечері у понеділок, 30 березня, на дорозі біля Радехова сталась смертельна ДТП. Водій автовоза збив підлітка, який загинув на місці ДТП. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась пізно ввечері 30 березня на автодорозі сполученням Радехів-Шептицький, біля с. Йосипівка (Радехівська ТГ Шептицького району). 38-річний водій автовоза Fiat Ducato, мешканець с. Покащів Луцького району Волинської області, збив 15-річного мешканця Шептицького району. Від отриманих травм хлопець загинув на місці ДТП.

Автовоз збив 15-річного мешканця Шептицького району

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.