Простір планують облаштувати в селі біля Тернополя - Петрикові

В селі Петриків біля Тернополя планують облаштувати сучасний ветеранський простір. Для цього депутати Тернопільської обласної ради проголосували за передачу земельної ділянки площею 4 га, якою раніше користувався Петриківський геріатричний пансіонат. Рішення про передачу землі одноголосно підтримали депутати під час восьмої сесії Тернопільської обласної ради 17 червня.

Після рішення сесії ділянку передадуть в постійне користування комунальній установі Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони “Ветеранський простір”».

«Це необхідно для того, щоб потім на цій площі за державні гроші ми могли облаштувати великий центр для ветеранів та їх сімей. Це буде сучасний простір, куди ветерани зможуть приходити на реабілітацію, лікування, підтримку», – зазначив під час сесії голова обласної ради Богдан Бутковський.

Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода додав, що держава зараз спільно з іноземними партнерами надає гроші, щоб в кожній області можна було облаштувати сучасний громадський ветеранський простір.

«Ми розглядали різні ділянки, але ця найкраще підходить. Вона поруч з обласним центром і є нормальне транспортне сполучення», – додав В’ячеслав Негода під час сесії.

Водночас фракція депутатів «Європейська Солідарність» запропонувала вказати в рішенні, що передача землі з однієї комунальної установи до іншої відбудеться лише за умови надання підтверджуючих документів щодо фінансування діяльності на цій ділянці. Такі гарантії мають надати обласна адміністрація та Міністерство у справах ветеранів.

Наразі після рішення депутатів Тернопільської обласної ради тепер відповідне рішення про передачу ділянки площею 4 га має ухвалити сесії Великоберезовицької селищної ради, де ця земля безпосередньо розташована. Після цього КП «Ветеранський простір» зможе розробляти кошторис і планувати облаштування території. Наразі суму, яку планують витратити на сучасний центр для ветеранів, не називають. Однак депутати зазначили, що поблизу Тернополя хочуть облаштувати подібний заклад, як сучасний центр реабілітації Unbroken в Львові.