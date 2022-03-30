Через масові обстріли на Донбасі поранення отримав єпископ Волноваський УПЦ МП Амвросій. Настоятель Успенського Миколо-Василівського монастиря у с. Микільське Волноваського району постраждав під час обстрілу монастиря.

«Військові підрозділи країни-агресора нанесли вогневий удар по Успенському Миколо-Василівському монастирю УПЦ МП в районі м. Волновахи, внаслідок чого поранено настоятеля – єпископа Волноваського Амвросія», – повідомили 30 березня в Офісі генпрокурора.

В УПЦ уточнили, що обстріл монастиря відбувся 28 березня. На сторінці Донецької єпархії УПЦ МП повідомили, що єпископ Амвросій отримав поранення в ліву руку. Його доставили в окупований Донецьк, де прооперували.

Раніше через обстріли був пошкоджений Свято-Василівський храм при цьому монастирі та будинок-музей засновника обителі схиархімандрита Зосими (Сокура).

Додамо, це вже друга атака на православний монастир на Донеччині. Раніше під обстріли потрапила Святогірська лавра.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України запропонували внести зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації», якими заборонити діяльність УПЦ МП, оскільки її управління розташоване в державі-агресорці.