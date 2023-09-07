На момент прибуття рятувальників автомобіль згорів повністю

На Львівщині 6 вересня згорів автомобіль Toyota Camryo. Внаслідок займання постраждалих немає.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 6 вересня о 14:25 до рятувальників надійшло повідомлення, що поблизу Яворова горить автомобіль Toyota Camryo.

На місце пожежі виїхали рятувальники з Яворівського районного управління ДСНС. На момент прибуття пожежників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Пожежу ліквідували о 14:28, однак автомобіль згорів повністю. Люди в пожежі не постраждали.

До ліквідації пожежі залучали пʼятьох рятувальників та спецтехніку. Обставини та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.