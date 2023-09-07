Біля Яворова вщент згорів автомобіль Toyota Camry
Унаслідок пожежі люди не постраждали
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На Львівщині 6 вересня згорів автомобіль Toyota Camryo. Внаслідок займання постраждалих немає.
Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 6 вересня о 14:25 до рятувальників надійшло повідомлення, що поблизу Яворова горить автомобіль Toyota Camryo.
На місце пожежі виїхали рятувальники з Яворівського районного управління ДСНС. На момент прибуття пожежників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Пожежу ліквідували о 14:28, однак автомобіль згорів повністю. Люди в пожежі не постраждали.
До ліквідації пожежі залучали пʼятьох рятувальників та спецтехніку. Обставини та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.