До ліквідації займання залучали п'ять рятувальників та одну спецмашину

У п'ятницю, 1 вересня, поблизу Львова вщент згорів легковий автомобіль. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області. Займання виникло в автомобілі Audi 80 поблизу села Підберізці Львівського району. На момент прибуття вогнеборців до місця події автомобіль був повністю охоплений вогнем. «О 15:04 пожежу локалізовано та о 15:17 ліквідовано. Вогнем знищено автомобіль», – зазначають рятувальники. До ліквідації займання залучали п'ять рятувальників та одну спецмашину.

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