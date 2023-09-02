Поблизу Львова вщент згорів автомобіль Audi 80
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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До ліквідації займання залучали п'ять рятувальників та одну спецмашину
У п'ятницю, 1 вересня, поблизу Львова вщент згорів легковий автомобіль. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.
Займання виникло в автомобілі Audi 80 поблизу села Підберізці Львівського району. На момент прибуття вогнеборців до місця події автомобіль був повністю охоплений вогнем.
«О 15:04 пожежу локалізовано та о 15:17 ліквідовано. Вогнем знищено автомобіль», – зазначають рятувальники.
До ліквідації займання залучали п'ять рятувальників та одну спецмашину.
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