Бійцям 63 бригади вдалося ліквідувати окупанта пострілом на відстані 12 км

Артилеристи 63 окремої механізованої бригади ліквідували окупанта на відстані 12 км, здійснивши постріл з самохідної артилерійської установки. Про це у вівторок, 9 грудня, повідомили у телеграм-каналі.

Артилеристи 63 бригади здійснили постріл з САУ «Гвоздика». Військові не уточнюють населений пункт, у якому сталась подія, однак відомо, що бійці 63 бригади захищають Україну на Лиманському напрямку, що на Донеччині.

«Наша САУ “Гвоздика” влучила точнісінько в окупанта з 12 (!) кілометрів. Зацініть і швидкість перезарядки гармашів “Сталевих Левів” – між першим і другим пострілами пройшло рівно 10 секунд», – йдеться у повідомленні бригади.

«Гвоздика» – 122-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях. Її виробництво почалося у 1971 році на «Харківському тракторному заводі» й тривало до початку 90-х.

Нагадаємо, у вересні на напрямку оборони міст Покровськ та Мирноград Донецької області снайпер зведеного підрозділу «Привид» Сухопутних військ ЗСУ здійснив рекордний постріл, ліквідувавши двох російських окупантів на відстані 4 км.