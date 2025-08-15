Снайпер ЗСУ ліквідував двох окупантів з рекордної відстані

На напрямку оборони міст Покровськ та Мирноград, що на Донеччині, снайпер зведеного підрозділу «Привид» Сухопутних військ ЗСУ здійснив рекордний постріл, ліквідувавши двох російських окупантів на відстані 4 тис. метрів. Про це у п’ятницю, 15 серпня, повідомив журналіст та військовий Юрій Бутусов, опублікувавши ексклюзивне відео пострілу.

Рекордне влучання сталось у четвер, 14 серпня. Для пострілу військовий використав гвинтівку калібру 14,5 мм Aligator. Стрілець працював під корегуванням комплексу БпЛА за допомогою штучного інтелекту. Куля пройшла у вікно будівлі, де перебували окупанти.

«Вражаюча ефективність: за рік виконання бойових завдань в обороні даного напрямку вже знищено майже 1000 військовослужбовців Збройних сил Росії», – зазначив Юрій Бутусов.

Зазначимо, що українські снайпери не вперше демонструють майстерність у стрільбі. У листопаді 2023 року 58-річний снайпер підрозділу контррозвідки СБУ В’ячеслав Ковальський побив світовий рекорд, поціливши в російського окупанта на відстані у 3800 метрів. Українець побив рекорд канадського військового, який в Іраку вбив бойовика угруповання «Ісламська держава» з відстані 3540 метрів.

У грудні 2024 року повідомлялось, що снайпер ГУР ліквідував окупанта на відстані 2069 м. Спецпризначенець здійснив постріл кулею калібру .338LM з гвинтівки Sako M10.

У травні 2025 року стало відомо, що снайпер бойової групи Sniper Group E40 ЗСУ зупинив переміщення російського багатоцільового броньованого тягача (МТ-ЛБ), здійснивши кілька влучних пострілів на відстані 1,7 км. При цьому працював в умовах поганої видимості та з незручної позиції.