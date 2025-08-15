Снайпер ЗСУ пострілом на рекордній відстані 4 км ліквідував двох окупантів
Куля пройшла у вікно будівлі, де перебували росіяни
На напрямку оборони міст Покровськ та Мирноград, що на Донеччині, снайпер зведеного підрозділу «Привид» Сухопутних військ ЗСУ здійснив рекордний постріл, ліквідувавши двох російських окупантів на відстані 4 тис. метрів. Про це у п’ятницю, 15 серпня, повідомив журналіст та військовий Юрій Бутусов, опублікувавши ексклюзивне відео пострілу.
Рекордне влучання сталось у четвер, 14 серпня. Для пострілу військовий використав гвинтівку калібру 14,5 мм Aligator. Стрілець працював під корегуванням комплексу БпЛА за допомогою штучного інтелекту. Куля пройшла у вікно будівлі, де перебували окупанти.
«Вражаюча ефективність: за рік виконання бойових завдань в обороні даного напрямку вже знищено майже 1000 військовослужбовців Збройних сил Росії», – зазначив Юрій Бутусов.
Зазначимо, що українські снайпери не вперше демонструють майстерність у стрільбі. У листопаді 2023 року 58-річний снайпер підрозділу контррозвідки СБУ В’ячеслав Ковальський побив світовий рекорд, поціливши в російського окупанта на відстані у 3800 метрів. Українець побив рекорд канадського військового, який в Іраку вбив бойовика угруповання «Ісламська держава» з відстані 3540 метрів.
У грудні 2024 року повідомлялось, що снайпер ГУР ліквідував окупанта на відстані 2069 м. Спецпризначенець здійснив постріл кулею калібру .338LM з гвинтівки Sako M10.
У травні 2025 року стало відомо, що снайпер бойової групи Sniper Group E40 ЗСУ зупинив переміщення російського багатоцільового броньованого тягача (МТ-ЛБ), здійснивши кілька влучних пострілів на відстані 1,7 км. При цьому працював в умовах поганої видимості та з незручної позиції.