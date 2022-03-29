29 березня Володимир Зеленський виступив перед парламентом Данії

Президент України Володимир Зеленський 29 березня виступив у данському парламенті, де розповів про злочини російських загарбників та закликав світ посилити санкції проти Росії.

У своєму відеозверненні до данського Фолькетингу він наголосив, що Росія веде бойові дії в Україні інтенсивніше, ніж під час Другої світової війни.

«Можна сказати, що інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти нас, вийшли на рівень навіть вищий, ніж це було під час Другої світової війни, найбільш руйнівної війни для Європи. Місяць бойових дій, а в нас уже не одне місто, не два, а цілий чорний перелік міст, які зруйновані вщент російськими бомбардуваннями. Ще в десятках міст, містечок, маленьких сіл частково спалені житлові райони, зруйнована інфраструктура, підірвані підприємства, на яких працювали люди. Живі, звичайні люди», – сказав президент.

За його словами, щодня Росія в середньому випускає по Україні 40 ракет. Загалом на територію України за більш ніж місяць війни було випущено 1370 ракет. Загальну кількість засобів ураження, які російські війська вже використали в Україні, наразі порахувати неможливо.

Через війну майже 10 млн українців стали біженцями, а майже 4 млн – виїхали за кордон.

«Мета російських військ у цій війні – повністю знищити будь-яку основу для нормального життя українського народу. Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилося. Тільки руїни. Тільки біженці», – наголосив Володимир Зеленський.

Окупанти на захоплених територіях не дають змоги нормально евакуювати людей та стріляють у колони із мирним населенням. Разом з нашими переселенцями у Європі та в західних областях України є діти, яких просто підбирали дорогою біля трупів їхніх батьків, додав президент.

Через злочини російської армії Володимир Зеленський зкликав Європу посилити санкції, зокрема, відмовитись від купівлі росіської нафти, блокувати торгівлю з Російською Федерацією, закривати порти для російських суден. Саме такий тиск, на його думку, може змусити Росію шукати миру.

«Що можна сказати про захист прав людини чи про свободу на європейському континенті, якщо немає такого злочину проти людей і людяності в цілому, який би не скоїли окупанти? Вони депортують наших людей на територію Росії силою, ґвалтують жінок, неповнолітніх дівчат, займаються мародерством. Вони вивезли в Росію вже понад дві тисячі дітей, і ми не знаємо, де вони, не маємо навіть повного переліку цих дітей. Чи є в них родини? Як вони потім знайдуть своїх рідних, близьких людей?», – сказав Володимир Зеленський.

Він закликав Євросоюз до солідарності у питанні російської агресії в Україні й заявив, що позиція Угорщини суперечить офіційній позиції ЄС, тому «Європа має перестати слухати будь-які виправдання від офіційного Будапешта».

Президент також подякував Данії за допомогу українським переселенцям та за відмову данських компаній працювати на російському ринку. Він запросив данських інвесторів після перемоги доєднатися до відбудови України й, зокрема, взяти шефство над одним із регіонів.