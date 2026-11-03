Серед гостей на офіційній презентації була Ольга Фреймут та міський голова Трускавця (справа на фото)

У Трускавці військовослужбовець Артур Фреймут разом із дівчиною Вікторією Чуприн започаткували власну справу. Відкрити клінінгову компанію «Family» пара змогла завдяки державному гранту, який вони отримали на розвиток бізнесу. Про це повідомили у пресслужбі Трускавецької міської ради.

«Артур з Вікторією вирішили організувати спільний сімейний бізнес. Вони написали і подали грант, а Артур, перебуваючи на Сході України, в зоні бойових дій, в онлайн-режимі захищав цей грант та пройшов співбесіду», – йдеться у повідомленні.

За грантові гроші вони купили автомобіль для виїзду до клієнтів та необхідне обладнання, а оренду приміщення, побутову хімію та формений одяг покрили власним коштом. Клінінгова компанія працювала у тестовому режимі протягом півтора місяця та надавала послуги з прибирання після ремонту, генерального та підтримуючого прибирання, хімчистки меблів та прибирання офісів і закладів харчування. Зазначається, що аналогів компанії у курортному місті немає.

Серед гостей на офіційній презентації клінінгової компанії «Family» були рідна сестра Артура – відома українська телеведуча Ольга Фреймут, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та бізнес-колеги.

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Фото міської ради

«Час – це дуже велика цінність у нашу епоху. Витрачати його в значному обсязі на самостійне прибирання є нераціональною тратою часу. Тому ми даруємо людям їхній час, беручи всю брудну роботу на себе. Тобто, ми приїжджаємо і прибираємо в квартирі чи офісі, а власники мають змогу зберегти цей час для себе, відпочити чи провести його з користю», – додала співвласниця бізнесу Вікторія Чуприн.

До слова, за даними аналітичної системи YouControl, 40-річний Артур Фреймут розпочав підприємницьку діяльність у 2023 році. Основний вид його діяльності – загальне прибирання будинків.