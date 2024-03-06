Хмельницький апеляційний суд виніс вирок двом братам за незаконну вирубку лісу та вчинення опору правоохоронцям. За це чоловікам призначили покарання – по п’ять років позбавлення волі кожному. Також вони мають відшкодувати 440 тис. грн завданих збитків. Як повідомила 5 березня Хмельницька обласна прокуратура, подія сталася неподалік села Старий Кривин Нетішинської громади.

«Двоє братів на автомобілі УРАЛ приїхали до лісопосадки, що на території підпорядкування “Укрзалізниці”, та зрізали 26 дубів. Втім, під час завантаження дерев їх помітили працівники воєнізованої охорони станції “Шепетівка”. Охоронці намагались затримати правопорушників, але ті стали чинити опір: спершу відбивались, а тоді втекли. Один з них побіг у лісопосадку, а інший виїхав з місця на УРАЛі з частиною завантаженої деревини», – зазначають у прокуратурі.

Коли ж на місце події приїхали лісівники та дільничий офіцер, під час спроби затримання один із обвинувачених побив правоохоронця. Зрештою, чоловіків затримали. За інформацією слідства, сума завданих ними збитків становить 440 тис. грн. Обвинувачені зобов’язані їх відшкодувати «Укрзалізниці».

Апеляційний суд визнав братів винними у грабежі, поєднаному з насильством, незаконній порубці лісу та умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 345 ККУ). Їм призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі кожному з конфіскацією спеціально обладнаного автомобіля, який вони використовували для незаконної діяльності. Вирок суду набрав законної сили.