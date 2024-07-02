Першотравневий районний суд присудив буковинцю умовне покарання за продаж інтернет-вірусу «Троян» через соцмережі. Чоловік продав вірус двом покупцям через Telegram і отримав за це 300 доларів. В суді обвинувачений Михайло Шкробанець свою провину заперечив і зазначив, що слідчі не довели, що саме він продавав вірус.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що обвинувачений Михайло Шкробанець знайшов в інтернеті вірус «Троян» і почав його продавати через соціальну мережу. Зокрема, чоловік 24 вересня 2022 року, маючи відповідні знання у сфері розробки комп’ютерного програмного забезпечення та діючи умисно, знайшов на невстановленому ресурсі файл під назвою «w.php». За допомогою цього файлу обвинувачений розробив шкідливу програму

«Обвинувачений, використовуючи свій комп’ютер та будучи обізнаним про принципи дії шкідливих програмних засобів та наслідки їх використання, за допомогою невстановленого програмного забезпечення створив програмний код. Відповідно до висновку судової комп’ютерно-технічної експертизи електронні файли “w.php” та “genshell.php” містять ознаки шкідливого програмного забезпечення типу “Trojan.Generic”, метою яких є проникнення в операційні системи та зміна налаштувань у браузері, тобто спрямовані на несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19 червня.

Надалі обвинувачений Михайло Шкробанець увечері 24 вересня 2022 року, перебуваючи вдома і використовуючи свій мобільний телефон, зайшов в Telegram і продав вірус невстановленій особі. За це чоловік отримав винагороду у вигляді віртуальних активів Біткойн, а саме в еквіваленті 49, 68 доларів. Гроші переслали криптовалютний гаманець обвинуваченого.

Майже через місяць, 21 жовтня 2022 року, чоловік знову через Telegram продав шкідливе програмне забезпечення невідомому покупцю. За це буковинець отримав 250 доларів. Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 361-1 КК України, тобто створення з метою збуту, а також збут шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, вчинене повторно.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав, посилаючись на те, що поліцейські не довели його вини. Однак суддя визнав його винним і присудив покарання у вигляді 2 років ув’язнення. Однак, звільнив від відбуття терміну, замінивши його іспитовий строк в один рік. Також Михайло Шкробанець повинен сплатити на користь держави судові витрати в сумі понад 70 тис. грн. На вирок можна подати апеляційну скаргу.