Ковилу майстрині шукали на гірських, напівпустельних землях

Буковинський урочистий вінок з ковилою міністерство культури та інформаційної політики занесло до нематеріальної культурної спадщини України. Цей вінок є невіддільним елементом весільного обряду в частині Чернівецької області.

Міністерство культури та інформаційної політики України занесло до нематеріальної культурної спадщини України три нові елементами. Йдеться про буковинський урочистий вінок з ковилою, обряд приготування зливаної каші на Дніпропетровщині, технологія приготування обрядового напою «Варена» в селі Боромля Сумської області.

Вінок з ковилою був дуже популярним атрибутом весілля у Чернівецькій області. Оздобу ще називали буковинська «кода» або «вінок з павунами». Ковила – це багаторічна трава, що росте на степових, гірських й напівпустельних землях. Це рідкісний матеріал для прикраси, тож створення потребувало особливої майстерності.

Високий весільний вінок мав багатий декор із бісерних стрічок, штучних квітів, шовкових стьожок, монет чи їхніх імітацій. Спорідненим є «вінок з султанами» у Казахстані, а також вінки з ковилою Софійського повіту у Болгарії.Зараз традиція побутує у чотирьох селах Чернівецької області – Рідківці, Топорівці, Магала та Чорнівка.