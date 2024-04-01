Дубовий хрест встановили в 2014 році

В Чернівцях з центральної площі прибрали дерев’яний хрест, який був встановлений на місці першої скульптури «Хреста П'єта». У міській раді зазначили, що сильний вітер пошкодив конструкцію і хрест міг впасти. Також додали, що на комісії вирішуватимуть, чи повертати дубовий хрест назад на Центральну площу.

У 2014 на Центральній площі Чернівців встановили великий дерев’яний хрест. Конструкцію облаштували з ініціативи Української греко-католицької церкви. За задумом ініціаторів, хрест мав бути тимчасовим, а на його місці мали поставити «Скульптура П’єта» – статую Богородиці із Сином на руках. В XIX ст. така статуя стояла на центральній площі.

«Хрест П'ята» в Чернівцях в 1827 році

30 березня дубовий хрест демонтували. У міській раді пояснили, що це зробили з міркувань безпеки. «Внаслідок буревію було багато пошкоджених дерев, обривів проводів. Під час обстеження об’єктів по місту та усунення наслідків негоди виявили, що хрест отримав конструктивні пошкодження. Для того, щоб убезпечити містян та гостей міста від потенційної загрози падіння цієї тимчасової споруди на Центральній площі, ухвалили рішення про демонтаж», – зазначили у мерії «Молодому Буковинцю».

Станом на зараз немає жодних дій щодо повернення хреста, встановлення іншої конструкції чи тимчасової споруди. У пресслужбі міської ради також додали, що в 2014 році дозвільної документації на встановлення цієї конструкції на площі не було.

«Хрест П’єта» – скульптурна композиція заввишки понад три метри. Встановили пам’ятник у Чернівцях в 1827 році. Він був знищений у 1940-х роках. До 1991 року на Центральній площі міста стояв пам’ятник Леніну. Греко-католицька громада Чернівців домагалася відновлення «Хреста П’єти» ще з початку 90-х років минулого століття. В 2014 році на його місці встановили дерев’яний хрест.

Дубовий хрест встановлений на місці колишньої скульптури

Дубовий хрест мав стати символом повернення на своє місце колись першого в Чернівцях пам’ятника «Хрест П’єта». Однак чернівецькі ЗМІ повідомляли, що чернівчани кілька разів реєстрували петиції щодо демонтажу хреста.