Пасажирам радять заздалегідь перевірити актуальний розклад

У вівторок, 13 жовтня, пасажирське сполучення залізницею через українсько-словацький кордон не діятиме. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, посилаючись на ремонт залізничної станції в Чопі.

«13 жовтня скасовано курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини й Чехії та у зворотньому напрямку через пункт пропуску “Чоп (Страж)”», – зазначили прикордонники.

Пасажирам, які планують поїздки залізницею у напрямку Словаччини та Чехії, радять заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу.

Зазначимо, через пункт пропуску у Чопі курсують низка поїздів у напрямку країн ЄС, зокрема нічний поїзд RegioJet до Праги та потяг Чоп – Братислава.

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