Максим Єфімов заявив про складання депутатського мандата

Неродний депутат-мажоритарник від Краматорська Максим Єфімов оголосив про складання мандата. Його відставка стане причиною найменшої кількості депутатів у Верховній Раді, повідомив у п’ятницю, 1 грудня, нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк пояснив, що після відставки Максима Єфімова у парламенті залишиться всього 402 із 450 нардепів. Ця цифра є рекордом українського парламентаризму, пише Железняк. Утім в історія Верховної Ради знає приклад, коли депутатів було ще менше. Після виборів до ВРУ у 1994 році було обрано всього лише 336 депутатів, згодом на довиборах їхня кількість зросла.

Железняк додав, що Єфімов є головою депутатської групи «Відновлення України», де наразі перебуває 17 депутатів. Ця цифра є мінімальною для існування депутатської групи, тож після складання мандату Максима Єфімова вона може розпастися. Свою роботу «Відновлення України» може продовжити, якщо до неї протягом двох тижнів долучиться інший представник.

49-річний нардеп повідомив, що складає мандат через брак часу на парламентську діяльність, адже зараз сконцентрований на справах прифронтового Краматорська.

Зазначимо, у 2007 році Максим Єфімов став депутатом міської ради Краматорська від проросійської «Партії регіонів» звідки вийшов у 2014 році. Того ж року обирається до Верховної Ради як самовисуванець із Донеччини, увійшов до фракції «Блок Петра Порошенка». У 2019 році його переобрали нардепом в одномандатному окрузі №48, який охоплює Краматорськ. Один із найбільших бізнесменів міста. До прикладу, в його співвласності є Старокраматорський машинобудівний завод, де виготовляли частину деталей до мінометів «Молот».

У 2018 році розслідувачі Bihus.Info викрили дружину Єфімова на продажі елітних авто Mersedes по занижених цінах. Також повідомлялося, що парламентар після анексії Криму перереєстрував на російську податкову будівельну компанію «Донкримбуд».

Окрім того, на окупованій території продовжили функціонувати чотири компанії зі структури «Вітряних парків України», що належать Єфімову та мільярдеру Олегу Мкртчану. У 2021 році журналісти «Радіо Свобода» повідомили, що пов’язана із Єфімовим компанія отримала підряди на десятки мільйонів гривень на відбудову Донбасу в його окрузі.