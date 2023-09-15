У неділю, 17 вересня, у Львові відбудеться легкоатлетичний забіг «Львівська Десятка‘23» – Чемпіонат України з легкої атлетики з бігу по шосе на 10 км. Через забіг у Львові тимчасово перекриють низку вулиць, а частина громадського транспорту курсуватиме за зміненими маршрутами.

Як повідомила прес-служба Львівської міськради, забіг буде відбуватись із 9:00 до 10:30. Дистанцію 10 кілометрів спортсмени бігтимуть за маршрутом: просп. Свободи, 28 – просп. Свободи – пл. Міцкевича – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Чорновола – пл. 700-річчя Львова – просп. Чорновола – вул. Липинського – розворот на перетині вул. Липинського та вул. Хмельницького – і назад у зворотному напрямку.

Тому зранку, між 8:00 та 10:30, буде змінено схеми руху:

автобусних маршрутів №№1а, 3а, 5а, 6а, 8/8а, 9, 15, 17, 20, 22, 25, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 46, 47а, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 92;

тролейбуса №33;

трамваїв №№6, 7, 9.

Тролейбус №33 до 10:30 не курсуватиме. А опісля відновить роботу у звичному режимі. Трамваї №6 та №7 тимчасово, з 09:00 до 10:00, призупинять курсування. А трамвайний маршрут №9 із 9:00 до 10:00 курсуватиме до вул. Промислової. Повний перелік змінених маршрутів громадського транспорту можна переглянути за посиланням.







