Інвертор мешканці встановили на сходовій клітці

В неділю, 25 січня, вранці сталась пожежа в двоповерховому багатоквартирному будинку на вул. Левандівській у Львові, повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 5:10. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів дах будинку був частково охоплений вогнем – горіло горище на площі близько 34 м2. Пожежа спричинила сильне задимлення.

О 5:52 вогнеборці локалізували та о 6:16 – ліквідували пожежу. На місці події працювали 14 рятувальників, курсанти Львівського університету безпеки життєдіяльності та три одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

За попередніми даними, повідомляє «Суспільне» з посиланням на Львівську міську раду, пожежа виникла через коротке замикання інвертора, встановленого в будинку на сходовій клітці.

Працівники Залізничної районної адміністрації та ЛКП «Левандівське» працюють на місці пожежі для тимчасового накриття пошкодженої покрівлі та вирішення питання подальших відновлювальних робіт.