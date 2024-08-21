22 ОМБр взяла у полон 29 російських солдатів

Бійці 22-ї окремої механізованої бригади, які ведуть бойові дії у Курській області Росії, захопили у полон групу російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ у середу, 21 серпня.

За даними пресслужби, чернівецька 22 ОМБр під час виконання бойових завдань на Курщині за один день взяла в полон групу російських військовослужбовців. Скільки росіян вдалося захопити у полон, у Сухопутних військах не уточнили.

«Маємо хороші результати по полонених, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Зазначимо, напередодні, 20 серпня, 22 ОМБр опублікувала на своїй сторінці у Facebook відео роботи українських захисників на Курщині. На кадрах видно дорогу, на якій лежать російські військовополонені, про яких повідомили у Сухопутних військах. Один із військовослужбовців на відео повідомив про 29 полонених окупантів, захоплених за один день.

До слова, у перший день наступу у Курській області, 6 серпня, бійці львівської 80 десантно-штурмової галицької бригади захопили в полон понад 50 російських військових. Крім того, українські бійці знищили прикордонний пункт пропуску росіян та здійснили прорив ворожої лінії оборони.

Зазначимо, за даними британського видання Independent, з моменту наступу на Курщину у полон могли потрапити до 2000 російських солдатів.