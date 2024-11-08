Віталій Марчак (на фото праворуч) працює суддею з 2002 року

В Чернівецькому апеляційному суді призначили нового голову. Керівником судової інстанції став суддя, який спеціалізується на розгляді кримінальних справ та адміністративних правопорушень, Віталій Марчак. За нього проголосувало більшість суддів. Також обрали нового заступника.

Таємне голосування за призначення нового керівника суду відбувалося 8 листопада на загальних зборах суддів Чернівецького апеляційного суду.

«За результатом таємного голосування, строком на три роки, на посаду голови суду обрано Віталія Марчака. Заступником голови обрали Валерія Марчука», – повідомили в Чернівецькому апеляційному суді в п’ятницю, 8 листопада.

Віталій Марчак замінить на цій посаді Валерія Марчука. Згідно з голосуванням, Валерій Марчук стане його заступником.

За даними «Судово-юридичної газети», Віталія Марчак народився 2 червня 1973 року у с. Матеївці. Закінчив ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Кандидатську, а потім докторську дисертації захистив у Національній академії внутрішніх справ України. У 1997-2002 роках працював слідчим управління МВС в Чернівецькій області. У 2002-2007 був суддею Новоселицького районного суду Чернівецької області. З 2007 року — суддя апеляційного суду. Професор кафедри кримінального права та криміналістики, доцент кафедри правосуддя.

У 2010 році Віталій Марчак подавав заяву про обрання суддею новоствореного тоді Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ. З листопада 2012 року — слідчий суддя. У 2016-2018 роках був заступником голови апеляційного суду Чернівецької області. Був кандидатом на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За результатами анонімного письмового тестування отримав друге місце за рейтингом, однак на посаду не пройшов.