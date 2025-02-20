Росіяни атакували місто Костянтинівка Донецької області

У четвер, 20 лютого, росіяни атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули четверо місцевих жителів. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції та начальник ОВА Вадим Філашкін.

Російські військові атакували місто чотирма авіабомбами та ствольною артилерією. На місце події одразу вирушили парамедики поліції, вони прибули, коли один з чоловіків, 67-річний місцевий житель, ще був живий. Однак попри реанімаційні заходи, чоловік помер від отриманих травм. Крім того, внаслідок обстрілу загинули 47-річний чоловік та двоє літніх жінок – одній 72 роки, а вік іншої – правоохоронці ще встановлюють.

Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали 29 цивільних об’єктів, серед них чотири багатоквартирних та сім приватних будинків, гуртожиток, аптека, крамниця, газопровід та автомобілі.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін вкотре закликав жителів області евакуюватися.

«Останнім часом росіяни особливо активно б'ють по Костянтинівці. Залишатися там, як і на решті території області, — небезпечно!», – наголосивв Вадим Філашкін.

Нагадаємо, 18 лютого аналітичний проєкт DeepState та «Українська правда» з посиланням на проінформованого співрозмовника повідомляли, що російські військові на шляху до Костянтинополя впритул підійшли до села Дачне у Донецькій області й намагаються взяти його в напівоточення.