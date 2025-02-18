На Новопавлівському напрямку українські військові відбили 23 атаки загарбників

Російські військові на шляху до Костянтинополя впритул підійшли до села Дачне у Донецькій області й намагаються взяти його в напівоточення. Про це у вівторок, 18 лютого, повідомили аналітики проєкту DeepState та проінформований співрозмовник «Української правди».

Росіяни на шляху до Костянтинополя впритул підійшли до села Дачне на Донеччині. За даними DeepState, ворог просунувся біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки.

«Росіяни почали формувати напівоточення українських сил у районі Дачного з початку 2025-го року. У лютому вони суттєво затиснули українські підрозділи між своїм північним флангом – Андріївка, Шевченко та південним – Улакли, Зеленівка», – зазначають у повідомленні.