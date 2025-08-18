Генетика має значення, але середовище, виховання та досвід собаки можуть відігравати навіть більшу роль

Багато власників собак переконані, що саме порода визначає характер та поведінку тварини. Проте не все так однозначно. Генетика має значення, але середовище, виховання та досвід собаки можуть відігравати більшу роль. PetMD розповідає, чи впливає порода собаки на його поведінку.

Чи впливає порода на поведінку?

Так, порода впливає на деякі аспекти поведінки собаки – це одна з причин, чому пастухами стають саме бордер-колі, а не далматинці. Проте, згідно з нещодавніми дослідженнями, генетична схильність собаки може не мати такого великого значення на її особистість, як вважалося раніше.

У дослідженні взяли участь понад 18 000 собак, серед власників яких провели опитування на різні теми: від комунікабельності їхніх собак до здатності виконувати вказівки та інтересу до іграшок. Дослідження показало, що порода пояснює лише близько 9% поведінки окремої собаки.

Що формує поведінку найбільше?

Хоча деякі аспекти темпераменту собаки можуть здаватися закладеними, особистість – це поєднання природи та виховання. Фактори, які можуть впливати на розвиток і поведінку собаки, включають: