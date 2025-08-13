Цей процес допомагає цуценятам звикнути до різних видів, запахів, звуків та людей, з якими вони зустрічатимуться протягом свого життя

Соціалізація – ключовий етап у розвитку цуценяти в перші місяці життя. Цей процес допомагає цуценятам звикнути до різних видів, запахів, звуків та людей, з якими вони зустрічатимуться протягом свого життя. PetMD розповідає, як правильно соціалізувати цуценя.

Що таке соціалізація цуценят?

Період соціалізації – це час у житті цуценяти, коли воно вчиться бути соціальним членом собачого світу, зазвичай у віці від 3 до 12 тижнів. Під час періоду соціалізації мозок цуценяти найбільш сприйнятливий до знайомств та взаємодії з іншими представниками свого виду.

Власники використовують цей період, щоб познайомити цуценя з якомога більшою кількістю нових вражень. Це дозволяє цуценяті звикнути до нових подразників і вирости в добре пристосовану до життя собаку.

Соціалізація необхідна, щоб допомогти цуценятам звикнути до:

Нових видів, звуків і запахів. Різних предметів і поверхонь. Людей різного віку, розміру та етнічної приналежності. Дітей. Інших собак. Інших видів тварин.

Чому соціалізація цуценяти є важливою?

Соціалізація є важливою, оскільки в сучасному світі собаки мають стикатися з великою кількістю подразників. Багато собак живуть у містах з жвавими вулицями, де з усіх боків проїжджають автомобілі, автобуси та вантажівки. Вони можуть стикатися зі швидко рухомими об'єктами, такими як бігуни, велосипедисти та скейтбордисти, а також з новими нерухомими об'єктами, такими як сміттєві баки, статуї або надувні святкові прикраси.

Незнайомці та діти можуть підходити до вашої собаки і хотіти погладити її, іноді не питаючи дозволу. Деякі власники домашніх тварин хочуть брати своїх собак із собою в кафе або паби на відкритому повітрі, або в парки для собак. Раннє знайомство з такими ситуаціями допоможе вашому цуценяті почуватися комфортно, коли воно зіткнеться з ними в майбутньому.

Цуценята, які не мали досвіду поза обмеженим світом свого дому, є більш боязкими та тривожними. Вони можуть вирости в боязких, тривожних дорослих собак, які мають більшу ймовірність розвитку поведінкових розладів.

Коли слід соціалізувати цуценя?

Найкращий час для соціалізації цуценяти – від 3 до 12 тижнів.

Оскільки більшість цуценят потрапляють у свої постійні домівки у віці 8-12 тижнів, ранню соціалізацію (у віці 3-8 тижнів) повинен проводити заводчик або, якщо цуценя з притулку для тварин, персонал притулку.

Для деяких цуценят період соціалізації може тривати до 16 або 20 тижнів. На цей тривалий період впливає порода та індивідуальні особливості цуценяти.

Як соціалізувати цуценя?

Перш ніж виходити на вулицю, щоб познайомити цуценя зі світом, переконайтеся, що це безпечно. Не рекомендується виводити цуценя в громадські місця, поки воно не пройде повну вакцинацію. Це пов'язано з тим, що цуценята можуть заразитися серйозними захворюваннями, такими як лептоспіроз і кашлюк.

Дозвольте цуценяті спілкуватися тільки зі здоровими, повністю вакцинованими собаками. Не дозволяйте цуценяті ходити по землі в громадських місцях, де часто бувають собаки, оскільки це створює ризик зараження. Замість цього використовуйте коляску, слінг або носіть цуценя на руках.

Порадьтеся з ветеринаром щодо того, як забезпечити безпеку цуценяти під час соціалізації.

1. Підготуйте цуценя

Перш ніж виводити цуценя на вулицю для соціалізації, власники домашніх тварин повинні мати необхідні речі. До них належать:

Сумка з ласощами, наповнена різноманітними смачними ласощами для собак. Нашийник і підібрана шлейка. Повідець. Свіжа вода і портативна миска для води. Іграшки для жування. Пакети для екскрементів. Безпечні для тварин санітарні серветки для необхідного прибирання. Килимок або ковдру, на якій цуценя може відпочити. Дезінфекційний засіб для рук для всіх, хто хоче погладити цуценя. Переноску для тварин, слінг або коляску для цуценят, для улюбленця, який втомився та потребує відпочинку, або якщо він перевтомлюється і потребує безпечного місця для відпочинку.

2. Забезпечте позитивне підкріплення

Мета соціалізації цуценяти – показати йому, що зовнішній світ є цікавим, позитивним і веселим місцем. Важливо переконатися, що цуценя добре проводить час на вулиці, тому давайте йому багато похвали, ласощів і любові. Дайте цуценяті перепочинок, якщо воно виглядає втомленим або наляканим.

3. Не поспішайте з новими подразниками

Цуценят потрібно повільно знайомити з новими предметами та враженнями. Стоячи на відстані, цуценя може спочатку спостерігати за подразниками та сприймати їх, не відчуваючи себе пригніченим. Стежте за мовою тіла цуценяти, щоб помітити негативні реакції, такі як:

Відведені назад вуха. Відвертає погляд. Тремтить. Активно облизується Видає звуки, такі як скиглення або плач.

Якщо цуценя боїться або хвилюється, варто відвести його від предмета паніки. Але якщо цуценя тримає вуха вперед, дивиться на предмет, махає хвостом і рухається вперед, ви можете повільно наближатися до нового предмета.

Пам'ятайте, що цуценяті не потрібно відчувати все відразу, особливо в людному громадському місці. Для перших кількох досвідів може бути достатньо короткого контакту або переміщення цуценяти на кілька кроків ближче до бажаного місця. Поступово нарощуйте ці позитивні враження, замість того, щоб поспішати з цуценям.

4. Знайомте цуценя з людьми

Дозвольте йому коротко спілкуватися з дорослими та дітьми. Якщо ви не знаєте нікого, хто має дітей, візьміть цуценя до парку та сядьте на ковдру біля дитячого майданчика, щоб цуценя могло бачити та чути дітей. Не дозволяйте іншим людям брати цуценя на руки, оскільки це може його налякати.

5. Створіть графік соціалізації

Соціалізація повинна проводитися принаймні два-три рази на тиждень, поки цуценя не досягне віку 6 місяців.

Деякі власники домашніх тварин роблять помилку, приділяючи багато часу соціалізації протягом перших чотирьох місяців життя цуценяти, але потім припиняють соціалізувати тварину поза домом. Однак без постійного та тривалого впливу деякі цуценята можуть регресувати або стати боязкими.