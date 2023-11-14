Лікаря затримали одразу після отримання хабара від пацієнтки

СБУ та поліція затримали лікаря з селища Воловець на Закарпатті на хабарництві за видачу медичних висновків особам, які потребують групу інвалідності. За свою послугу хірург-травматолог брав 500 доларів з пацієнта.

«Встановлено, що 47-річний член лікарсько-консультативної комісії за сприяння у наданні статусу особи з інвалідністю вимагав у пацієнтів 500 доларів США. За ці гроші фігурант готував висновок ЛКК та передавав до медико-соціальної експертної комісії пакет документів для розгляду та прийняття позитивного рішення», – повідомили у вівторок, 14 листопада, в поліції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, місцевій жінці з інвалідністю лікар запропонував за хабар посприяти в отриманні нею медичного висновку для призначення ІІ групи інвалідності пожиттєво.

13 листопада СБУ разом зі слідчими затримали члена МСЕК на гарячому — одразу після отримання ним 400 доларів США від пацієнтки. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманому повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ). Винуватцю загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до видачі таких висновків військовозобов’язаним чоловікам.