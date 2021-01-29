ДТП сталася на кільцевій дорозі Львова між Винниками і поворотом на село Бережани

У п'ятницю, 29 січня, на об'їзній дорозі Львова поблизу повороту на село Бережани сталася ДТП за участі двох автомобілів Skoda Yeti та ВАЗ 21112, у якій двоє людей загинули, ще троє були травмовані.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 на ділянці дороги між містом Винники та поворотом на село Бережани. Зіткнулися Skoda Yeti та ВАЗ 21112. Унаслідок аварії загинули водій ВАЗ та двохрічна дівчинка, яка їхала в цьому авто.

До лікарні з травмами госпіталізували двох жінок – пасажирок ВАЗ. Також травмований водій Skoda Yeti.

У ДТП двоє людей загинули, ще троє травмовані

За попередніми даними поліції Львівщини, аварію спричинив водій Skoda, який виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з ВАЗ. Водія Skodа правоохоронці вже затримали.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до десяти років позбавлення волі.