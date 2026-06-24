Така поведінка може здатися дивною, однак ветеринари пояснюють, що інтерес до солі має цілком природні причини

Деякі коти із цікавістю облизують солоні продукти або навіть намагаються скуштувати сіль. Така поведінка може здатися дивною, однак ветеринари пояснюють, що інтерес до солі має цілком природні причини. Водночас надлишок солі для котів небезпечний, тому заохочувати такі звички не варто. Catster розповідає, чому ж котам так подобається сіль.

Чому котам подобається сіль?

Коти відчувають її смак.

Смакові рецептори у котів слабші, ніж інші їхні органи чуття. У людей є близько 9 000 смакових рецепторів, томі як у котів – приблизно 470. Коти мають рецептори, що сприймають кислий, гіркий та солоний смаки, але не відчувають солодкого. Тому якщо ваш кіт любить солону їжу, це може бути просто тому, що вона відчуває її смак.

Коту це подобається.

Оскільки коти відчувають смак солоного, вони можуть частіше їсти солону їжу просто тому, що їм подобається смак. Можливо, саме тому ваш кіт облизує ваше обличчя, коли ви плачете або спітніли.

Коту це потрібно.

Як і людям, котам потрібна сіль для нормального функціонування організму. Ця потреба в мінералі може бути однією з причин, чому котів приваблюють солоні продукти. Натрій необхідний для багатьох функцій організму, зокрема для підтримання водно-сольового балансу, засвоєння поживних речовин та роботи м’язів.

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